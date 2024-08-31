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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,875,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе Имперская монета за 369 RUB. Торги состоялись 23 января 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Rare Coins (2)
  • Имперская монета (1)
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 369 RUB
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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