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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (18)

Цены на аукционах

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