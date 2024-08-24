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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Заготовка от 5 марок (Германия, ФРГ)

Разновидность: Заготовка от 5 марок

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Заготовка от 5 марок - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Заготовка от 5 марок - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Заготовка от 5 марок. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.

Сохранность
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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