Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Заготовка от 5 марок (Германия, ФРГ)
Разновидность: Заготовка от 5 марок
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Заготовка от 5 марок. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 913 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2014.
Сохранность
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