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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (8)
  • Münz Zentrum Rheinland (8)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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