Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (19) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 270 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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