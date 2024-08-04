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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1972 года "Лукас Кранах". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1972 года "Лукас Кранах" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1972 года "Лукас Кранах" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 5,86 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Лукас Кранах". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 20 марок 1972 "Лукас Кранах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1972 "Лукас Кранах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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