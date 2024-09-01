20 марок 1972 года A "Вильгельм Пик" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Вильгельм Пик" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2800 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

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