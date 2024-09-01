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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1972 года A "Вильгельм Пик" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1972 года A "Вильгельм Пик" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1972 года A "Вильгельм Пик" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,633,342

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Вильгельм Пик" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2800 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (9)
  • Имперская монета (4)
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе RedSquare - November 20, 2021
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе RedSquare - November 20, 2021
Продавец RedSquare
Дата 20 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Вильгельм Пик" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1972 "Вильгельм Пик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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