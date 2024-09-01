Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1972 года A "Вильгельм Пик" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,633,342
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Вильгельм Пик" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2800 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
Сохранность
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- Russiancoin (9)
- Имперская монета (4)
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 20 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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