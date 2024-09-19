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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Bertolami Fine Art за 3500 GBP. Торги состоялись 9 ноября 2018.

Сохранность
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  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (6)
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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