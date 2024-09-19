Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950-2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе Bertolami Fine Art за 3500 GBP. Торги состоялись 9 ноября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Emporium Hamburg (2)
- Künker (2)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (6)
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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