Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3338 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.
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