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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3338 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.

Сохранность
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
1214 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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