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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. На кружке 5 пфеннигов (Германия, ФРГ)

Разновидность: На кружке 5 пфеннигов

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года На кружке 5 пфеннигов - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года На кружке 5 пфеннигов - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. На кружке 5 пфеннигов. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2600 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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