Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. На кружке 5 пфеннигов (Германия, ФРГ)
Разновидность: На кружке 5 пфеннигов
Цены на аукционах (5) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. На кружке 5 пфеннигов. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2600 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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