Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. На кружке 1 пфеннига (Германия, ФРГ)
Разновидность: На кружке 1 пфеннига
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949-2001
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (8)
Цены на аукционах
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