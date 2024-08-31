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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. На кружке 1 пфеннига (Германия, ФРГ)

Разновидность: На кружке 1 пфеннига

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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