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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1972 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1972 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,000,000
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Darabanth (3)
  • Ibrahim's Collectibles (2)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 28, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1972 J на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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