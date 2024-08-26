Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,000,000
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1972
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Katz Auction за 20 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Katz (1)
- Künker (1)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
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