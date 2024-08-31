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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Фридрих фон Шиллер" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4644 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1972 "Фридрих фон Шиллер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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