Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер". Гурт гладкий (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт гладкий
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Фридрих фон Шиллер" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4644 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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