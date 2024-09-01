Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры". Золото (Германия, ФРГ)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком J. Золото. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 8000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
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