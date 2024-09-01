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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры". Золото (Германия, ФРГ)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" Золото - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" Золото - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,625)
  • Вес 36 гр
  • Чистого золота (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 41,41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком J. Золото. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2850 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 8000 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
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Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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