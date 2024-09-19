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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,875,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 110 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • COINSTORE (1)
  • Darabanth (7)
  • ibercoin (1)
  • Katz (3)
  • Numis.be (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (2)
  • Александр (3)
  • Имперская монета (1)
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - April 10, 2019
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность MS60
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - April 18, 2018
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - September 6, 2017
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS60
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Numis.be - May 19, 2012
Продавец Numis.be
Дата 19 мая 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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