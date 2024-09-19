Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,875,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (21) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 110 EUR. Торги состоялись 10 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- COINSTORE (1)
- Darabanth (7)
- ibercoin (1)
- Katz (3)
- Numis.be (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (2)
- Александр (3)
- Имперская монета (1)
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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