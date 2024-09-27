Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Кольца на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Кольца на гурте
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Кольца на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2811 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1200 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2017.
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