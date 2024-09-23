Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1782 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 70 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.
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