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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1782 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 70 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2016.

Сохранность
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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