5 марок 1972 года "Брамс". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.

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