Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года "Брамс". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Teutoburger (6)
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1972 "Брамс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск