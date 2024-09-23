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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года "Брамс". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Teutoburger (6)
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 "Брамс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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