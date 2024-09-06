Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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