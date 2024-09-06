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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Поворот штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Поворот штемпеля. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 170 EUR. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (3)
  • Grün (6)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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