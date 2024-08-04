Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1969-1987
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4168 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 270 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1969 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск