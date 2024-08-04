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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1969-1987
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4168 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 270 EUR. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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