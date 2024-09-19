Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950-2001 года. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
Цены на аукционах (8) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Односторонний оттиск. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1726 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 380 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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