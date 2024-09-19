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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950-2001 года. Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ
Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Односторонний оттиск. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1726 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 380 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Möller (4)
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
399 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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