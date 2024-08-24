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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951-1974 года. Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Двойная надпись на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951-1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4466 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 680 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 680 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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