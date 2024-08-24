Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951-1974 года. Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Двойная надпись на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4466 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 680 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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