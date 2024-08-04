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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1969-1987
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4780 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (9)
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  • Möller (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (9)
  • WAG (2)
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Felzmann - June 30, 2021
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1969 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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