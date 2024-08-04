Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1969-1987
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4780 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 190 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (9)
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- Möller (2)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (9)
- WAG (2)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 марки 1969 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск