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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1972 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1972 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1972 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,360,000
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1972
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 марка 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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