Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950-2001 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (3) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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