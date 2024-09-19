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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950-2001 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6689 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • UBS (1)
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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