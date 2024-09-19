Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Numisa за 35 EUR. Торги состоялись 24 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Darabanth (6)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (8)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (1)
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 680 RUB
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - April 18, 2018
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - April 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2018
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - September 6, 2017
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1972 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск