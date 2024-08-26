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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1972 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1972 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1972 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,461,800

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1972 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1972 A на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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