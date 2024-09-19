Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года A "Мейсен". Гурт гладкий (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Мейсен" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 570 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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