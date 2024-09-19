5 марок 1972 года A "Мейсен". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Мейсен" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 570 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

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