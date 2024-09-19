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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года A "Мейсен". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1972 года A "Мейсен" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1972 года A "Мейсен" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Мейсен" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 583 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 570 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 "Мейсен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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