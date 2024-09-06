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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1972 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1972 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1972 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,094,290
  • Тираж PROOF 8,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1972
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1972 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1811 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
Германия 1 марка 1972 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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