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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1972 года A. Никель (Германия, ГДР)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1972 года A Никель - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1972 года A Никель - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1972 года со знаком A. Никель. Это никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6448 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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Германия 5 пфеннигов 1972 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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