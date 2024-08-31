Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1972 года A. Никель (Германия, ГДР)
Разновидность: Никель
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1972 года со знаком A. Никель. Это никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6448 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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