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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1970-1987
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 675 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.

Сохранность
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
770 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR

Где продать?

Для продажи 2 марки 1970 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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