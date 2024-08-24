Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1970-1987
Цены на аукционах (2) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 675 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.
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