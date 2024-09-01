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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 15 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,480,378

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Фридрих фон Шиллер" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11157 проданному на аукционе Rhenumis за 440 EUR. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (4)
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Александр - September 21, 2022
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
******
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - June 18, 2022
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - June 18, 2022
Продавец RedSquare
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - April 16, 2022
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - April 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - November 20, 2021
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - November 20, 2021
Продавец RedSquare
Дата 20 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 20 марок 1972 A "Фридрих фон Шиллер" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1972 "Фридрих фон Шиллер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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