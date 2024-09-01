Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1972 года A "Фридрих фон Шиллер" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 15 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,480,378
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1972 года "Фридрих фон Шиллер" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11157 проданному на аукционе Rhenumis за 440 EUR. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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