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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года A "Мейсен" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1972 года A "Мейсен" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1972 года A "Мейсен" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,199,353

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Мейсен" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4708 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Russiancoin (8)
  • Имперская монета (3)
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1972 A "Мейсен" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 "Мейсен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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