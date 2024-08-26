Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года A "Мейсен" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,199,353
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Мейсен" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4708 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 420 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Russiancoin (8)
- Имперская монета (3)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 марок 1972 "Мейсен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск