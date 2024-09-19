Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Немагнитная (Германия, ФРГ)
Разновидность: Немагнитная
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Немагнитная. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4523 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 46 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
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