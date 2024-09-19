Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Немагнитная (Германия, ФРГ)

Разновидность: Немагнитная

Аверс монеты - 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр" Немагнитная - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр" Немагнитная - цена монеты - Германия, ФРГ

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1969-1987
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969-1987 года "Аденауэр". Немагнитная. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4523 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 46 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 2 марки 1969-1987 "Аденауэр" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1969 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1969 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск