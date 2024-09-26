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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950-2001 года. Большой диаметр (Германия, ФРГ)

Разновидность: Большой диаметр

Аверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Большой диаметр - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Большой диаметр - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950-2001
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Большой диаметр. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3847 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336000 USD. Торги состоялись 11 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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