Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950-2001 года. Большой диаметр (Германия, ФРГ)
Разновидность: Большой диаметр
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950-2001
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Большой диаметр. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3847 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336000 USD. Торги состоялись 11 января 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (1)
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