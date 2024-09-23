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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1622 проданному на аукционе Katz Auction за 12 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (4)
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 160 CZK
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Cayón - November 25, 2020
Продавец Cayón
Дата 25 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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