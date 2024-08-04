Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (15) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4465 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 275 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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