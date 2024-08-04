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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4465 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 275 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (11)
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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