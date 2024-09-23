Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. Магнитная (Германия, ФРГ)
Разновидность: Магнитная
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Магнитная. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2816 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.
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