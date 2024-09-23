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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. Магнитная (Германия, ФРГ)

Разновидность: Магнитная

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года Магнитная - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года Магнитная - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Магнитная. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2816 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 19 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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