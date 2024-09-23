Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,850,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 140 GBP. Торги состоялись 23 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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