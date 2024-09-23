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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Tennants Auctioneers за 140 GBP. Торги состоялись 23 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • COINSNET (1)
  • Darabanth (3)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (8)
  • Александр (1)
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - February 14, 2018
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность MS61
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Heritage - May 9, 2010
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Heritage - May 9, 2010
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2010
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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