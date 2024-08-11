Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года "Брамс". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)
Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,56 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1830 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Gärtner (2)
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- Rhenumis (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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