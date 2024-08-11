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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года "Брамс". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,56 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1830 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 "Брамс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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