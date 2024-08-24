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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года "Брамс" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,420

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2400 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 "Брамс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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