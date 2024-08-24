Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года "Брамс" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2400 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
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