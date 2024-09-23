Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,850,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 955 проданному на аукционе Numismática Leilões за 40 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
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- Katz (2)
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- Wójcicki (2)
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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