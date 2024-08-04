Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. 2 пфеннига круглый (Германия, ФРГ)
Разновидность: 2 пфеннига круглый
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. 2 пфеннига круглый. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5068 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 575 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.
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