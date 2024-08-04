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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. 2 пфеннига круглый (Германия, ФРГ)

Разновидность: 2 пфеннига круглый

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года 2 пфеннига круглый - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949-2001 года 2 пфеннига круглый - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,25 гр
  • Диаметр 19,25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. 2 пфеннига круглый. Это бронзовая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5068 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 575 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.

Сохранность
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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