Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1950-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Техническая информация
- Металл Железо
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1950-2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Малый вес. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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