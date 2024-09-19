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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

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Техническая информация

  • Металл Железо
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950-2001 года. Малый вес. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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