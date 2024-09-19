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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6455 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (2)
  • Katz (3)
  • NUMMUS Olomouc (3)
  • Russiancoin (3)
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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