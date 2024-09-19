Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,850,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6455 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2016.
Сохранность
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- Darabanth (2)
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- NUMMUS Olomouc (3)
- Russiancoin (3)
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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