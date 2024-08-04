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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950-2001 года. Двойная надпись на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (12)

Цены на аукционах

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