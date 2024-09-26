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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1972 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1972 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,999,860
  • Тираж PROOF 8,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6493 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1972 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1972 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1972 F на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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