Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1972 года D "Теодор Хойс" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1972 года "Теодор Хойс" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
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