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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,375,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4519 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 46 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (6)
  • Александр (1)
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - February 14, 2018
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

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Все фирмы 421
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