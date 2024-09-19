Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ
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