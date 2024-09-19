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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (3)
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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