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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1949 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1949 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 пфенниг 1949 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,75 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1949
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 29 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Russiancoin (5)
  • Stephen Album (1)
Германия 1 пфенниг 1949 A на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Германия 1 пфенниг 1949 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 A на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 1 пфенниг 1949 A на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 A на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1949 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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