1 пфенниг 1949 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 29 апреля 2024.

Сохранность UNC (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (1) Сервис PCGS (1)