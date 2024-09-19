Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1949 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,75 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1949
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1949 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 29 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Russiancoin (5)
- Stephen Album (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Где продать?
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